الكاف يوقع عقوبات قوية على الجزائر بسبب أحداث مباراة نيجيريا

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تقدمه بإجراءات الاستئناف ضد العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي على خلفية أحداث مباراة الجزائر ضد نيجيريا ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

عقوبات الجزائر من الاتحاد الأفريقي

وجاءت عقوبات الاتحاد الأفريقي ضد لاعبي الجزائر كالتالي:

إيقاف الحارس لوكا زيدان لمباراتين

إيقاف المدافع رفيق بلغالي مباريات (اثنتان منها مع وقف التنفيذ)

غرامات مالية بلغ مجموعها 100 ألف دولار

وخسر الجزائر أمام نيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا 2-0 ليغادر محاربي الصحراء البطولة رسميا.

وأصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا رسميا بعد إقصاء المنتخب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، موجها رسالة إلى جماهيره.

وأكد البيان: “مع الإقرار بنتيجة المباراة، يدعو الاتحاد الجزائري لكرة القدم كافة المناصرين الجزائريين إلى التحلي بروح التضامن والالتفاف حول المنتخب الوطني، الذي يمرّ بمرحلة إعادة بناء، ويواصل مسار العمل والتطور”.

وواصل: “تقترب استحقاقات مهمة خلال أقل من خمسة أشهر، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم، وهو ما يتطلب التفافا جماعيا، وهدوءا، ودعما من الجميع”.

واستطر البيان: “لقد أظهر اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني التزاما وجدية طيلة مجريات المنافسة، وهو ما يستوجب التقدير والتشجيع من قبل كامل الأسرة الكروية الوطنية. غير أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا يمكنه إغفال القرارات التحكيمية في المباراة الأخيرة، التي أثارت تساؤلات وخلفت استياءً واسعا، حيث مست بمصداقية التحكيم الأفريقي، كما أنها لا تخدم صورة كرة القدم الأفريقية على الصعيد الدولي”.

وشدد البيان: “وعليه، راسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال إيداع شكوى رسمية مرفقة بطلب فتح تحقيق، قصد توضيح ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح المعمول بها. ويتعين خلال هذه المرحلة استخلاص الدروس اللازمة من هذه المشاركة، من أجل تعزيز العمل المنجز والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بهدف العودة بأداء أقوى وأكثر تنافسية”.

وأضاف: “سيواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهوده بثبات وإصرار، مع تسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية والتنظيمية اللازمة، حتى يظل المنتخب الوطني ضمن مصاف أفضل المنتخبات، ومصدر فخر وفرح واعتزاز لدى الشباب الجزائري”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.