صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتنعيم وتوريد الشفاه فى الشتاء

تعاني الكثير من النساء في فصل الشتاء من جفاف وتشقق الشفاه، نتيجة برودة الطقس، وقلة شرب الماء، والتعرض للهواء الجاف.

وهذا الجفاف لا يسبب مظهرا غير جذاب فقط، بل قد يؤدي أيضا إلى اسمرار الشفاه وفقدان لونها الوردي الطبيعي، لذا تبحث الفتيات على وصفات طبيعية وآمنة تساعد على تنعيم الشفاه، وترطيبها بعمق، واستعادة لونها الوردي.

وصفة طبيعية لتنعيم وتوريد الشفاة فى الشتاء 

وتقدم دعاء محمد، وصفة طبيعية لتنعيم وتوريد الشفاة فى الشتاء.

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من السكر البني

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

بضع قطرات من ماء الورد أو عصير البنجر اختياري للتوريد

طريقة التحضير:-

  • اخلطي السكر البني مع العسل جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • أضيفي زيت جوز الهند وقلبي الخليط.
  • أضيفي قطرات ماء الورد أو عصير البنجر للحصول على لون وردي طبيعي.
  • يصبح الخليط جاهز للاستخدام فورا.
  • دلكي الشفاه بالخليط بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة واحدة.
  • اتركي الوصفة على الشفاه لمدة 5 إلى 10 دقائق.
  • اشطفي الشفاه بالماء الفاتر وجففيها بلطف.
  • بعد ذلك، ضعي مرطب شفاه طبيعي أو القليل من زيت جوز الهند.
  • تستخدم الوصفة من 2 إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • يفضل استخدامها مساء قبل النوم.
  • للحفاظ على نعومة ولون الشفاه في الشتاء، يجب شرب كمية كافية من الماء يوميا.
  • استخدام مرطب شفاه طبيعي عدة مرات خلال اليوم.
  • تجنب لعق الشفاه أو نزع الجلد المتشقق.
  • إزالة أحمر الشفاه قبل النوم.
  • تناول أطعمة غنية بالفيتامينات مثل الخضروات والفواكه.
  • مع الاستمرار على هذه الوصفة الطبيعية، ستلاحظين نعومة واضحة في الشفاه من أول استخدام.
  • واختفاء التشققات والجفاف تدريجيا.
  • استعادة اللون الوردي الطبيعي خلال أسابيع قليلة.
