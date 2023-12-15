اعرفي إزاي تحمي الشفاة من الجفاف والتشققات في الشتاء

العناية بالبشرة أمر ضرورى فى فصل الشتاء لحمايتها من الجفاف والتشققات، والأهم منها العناية بالشفاة أيضا.

وجمال الشفاة يزيد من جمال وجاذبية صاحبتها كثيرا، لذا تحرص الفتيات على العناية بالشفاة.

نصائح للعناية بالشفاة فى فصل الشتاء

وتقدم هدير سيد خبيرة المكياج والتجميل، 6 نصائح للعناية بالشفاة فى فصل الشتاء، منها:-

عدم استخدام أي نوع روچ كوبي يجب أن يكون نوع الروچ اوريچينال.

معجون الأسنان من المكونات التى تغير لون الشفاه، لذا يجب غسل الشفاة جيدا بعد غسل الاسنان.

الاهتمام بغسل الشفاة بالغسول جيدا يوميا.

التدخين أو الكافيين يؤثران على لون الشفاة لذا عقب الانتهاء من تناولهم يجب غسل الشفاة والفم جيدا بالماء والغسول.

يجب عمل قناع التقشير للشفاة مرة اسبوعيا.

استخدام مرطب للشفاة وواقى من الشمس يوميا.

شرب الماء يوميا على مدار اليوم لأنها اهم مرض مرطب للجلد بشكل عام.

المواظبة على هذه الخطوات تمنح الفتيات شفاة ناعمة ولامعة وأكثر جاذبية.

العناية بالشفاة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.