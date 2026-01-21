روتين إنقاذ البشرة بعد التعرض للبرد ثم الدخول لمكان دافئ

18 حجم الخط

روتين إنقاذ البشرة بعد التعرض للبرد، مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتعرض البشرة للعديد من العوامل التي قد تسبب لها الضرر، خاصة عند الانتقال المفاجئ من الجو البارد إلى مكان دافئ.



هذا التغير الحراري المفاجئ يؤدي إلى تقلبات في الأوعية الدموية بالبشرة، مما قد يسبب احمرار البشرة، فقدان الرطوبة الطبيعية، والشعور بالشد والجفاف.



لذلك، من الضروري اتباع روتين محدد للعناية بالبشرة لإنقاذها من تأثيرات البرودة وحماية صحتها وجمالها.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الانتقال المفاجئ من الجو البارد إلى مكان دافئ يمثل ضغطًا على البشرة، لكنه يمكن معالجته بسهولة باتباع روتين متكامل يشمل تنظيف البشرة برفق، استخدام تونر مهدئ، الترطيب المكثف، الماسكات الطبيعية، وحماية البشرة على المدى الطويل.





روتين العناية بالبشرة بعد التعرض للبرد



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الالتزام بروتين متكامل لا يحافظ فقط على رطوبة البشرة ويقلل من الاحمرار والشد، بل يمنحها أيضًا إشراقة صحية وحيوية طوال فصل الشتاء، وهو ما.



أولًا: تنظيف البشرة برفق بعد العودة إلى الداخل

أول خطوة يجب القيام بها بعد دخول مكان دافئ هي تنظيف البشرة من أي شوائب أو آثار الهواء البارد والغبار. يُنصح باستخدام غسول لطيف يحتوي على مكونات مرطبة، مثل الصبار (Aloe Vera) أو الجليسرين، لتجنب إزالة الزيوت الطبيعية للبشرة. يُفضل الابتعاد عن الغسولات القوية أو التي تحتوي على مواد كحولية، لأنها تزيد من جفاف البشرة وتسبب تهيجها.



ثانيًا: استخدام تونر مهدئ ومرطب

بعد تنظيف البشرة، يمكن استخدام تونر خفيف ومرطب يحتوي على مكونات طبيعية مثل الورد، البابونج أو الخيار. يساعد التونر على إعادة توازن درجة حموضة البشرة (pH) وتهيئتها لاستقبال المرطب. كما أن هذه الخطوة تساهم في تهدئة أي احمرار أو تهيج قد ظهر بسبب التغير الحراري المفاجئ.



ثالثًا: الترطيب المكثف للبشرة

الخطوة الأهم بعد التعرض للبرودة هي الترطيب المكثف. يُنصح باستخدام كريم غني بالمكونات المرطبة مثل حمض الهيالورونيك، زبدة الشيا، أو زيت الجوجوبا. هذه المكونات تساعد على استعادة حاجز البشرة الطبيعي وتحافظ على الرطوبة لفترات طويلة. بالنسبة للبشرة الجافة جدًا، يمكن استخدام زيت طبيعي خفيف مثل زيت اللوز أو زيت الأرغان بعد الكريم لتقوية الترطيب وحماية البشرة من الجفاف.



رابعًا: حماية البشرة من الجفاف المستمر

حتى بعد العودة للمنزل، قد تستمر البشرة في فقدان الرطوبة بسبب التدفئة الداخلية أو الهواء الجاف. لذلك، يُنصح باستخدام مرطب للهواء في المنزل أو وضع كريم مرطب إضافي على المناطق الأكثر جفافًا مثل اليدين والشفاه. كذلك، شرب كميات كافية من الماء يعزز من ترطيب البشرة من الداخل ويساعدها على التعافي بشكل أسرع.



خامسًا: استخدام ماسكات مهدئة ومرطبة

لإنقاذ البشرة بعد الخروج في الجو البارد، يمكن استخدام ماسكات طبيعية مهدئة مرة أو مرتين أسبوعيًا. من الماسكات المفيدة:

ماسك العسل الطبيعي، الذي يغذي البشرة ويعيد لها الرطوبة.

ماسك الأفوكادو المهروس مع زيت الزيتون، لتغذية البشرة الدهنية والجافة على حد سواء.

ماسك الزبادي والعسل، الذي يساعد على تهدئة الالتهابات وتقليل الاحمرار الناتج عن تقلبات الحرارة.



سادسًا: حماية البشرة على المدى الطويل

لضمان حماية البشرة من تأثيرات الجو البارد على المدى الطويل، من المهم تبني روتين يومي مستمر يشمل:

استخدام واقي شمس حتى في الشتاء، لأن الأشعة فوق البنفسجية تظل ضارة للبشرة.

اختيار منتجات تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE، التي تساعد في مقاومة الجذور الحرة الناتجة عن التعرض للبرد.

تجنب المياه الساخنة جدًا عند الاستحمام لأنها تزيد من جفاف البشرة، ويفضل الماء الفاتر.

أطعمة ومشروبات تناوليها بعد التعرض للبرد

أطعمة لترطيب البشرة

هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على إعادة الترطيب للبشرة، تغذيتها، وتعزيز حاجزها الطبيعي ضد الجفاف والبرد.



أولًا: المشروبات الدافئة المرطبة

بعد التعرض للبرد، يُنصح بتناول مشروبات دافئة تساعد على ترطيب الجسم والبشرة من الداخل. من أبرز هذه المشروبات:

الماء الدافئ مع العسل والليمون: يعيد الترطيب للجسم ويحتوي على فيتامين C الذي يحفز إنتاج الكولاجين ويحافظ على مرونة البشرة.

شاي الأعشاب: مثل البابونج، النعناع، والشاي الأخضر، فهي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن التقلبات الحرارية.

الحليب الدافئ أو مشروبات الحليب النباتية: مثل حليب اللوز أو الشوفان، تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للبشرة، وتساهم في ترطيبها من الداخل.



ثانيًا: الفواكه والخضروات الغنية بالماء والفيتامينات

تناول فواكه وخضروات غنية بالماء يحافظ على ترطيب البشرة ويزودها بالفيتامينات الأساسية. من أهم هذه الفواكه والخضروات:

الخيار والبطيخ: يحتويان على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب البشرة سريعًا.

البرتقال واليوسفي والجريب فروت: مصادر غنية بفيتامين C، الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحافظ على مرونة البشرة ويقلل الاحمرار الناتج عن البرد.

الجزر والبطاطا الحلوة: غنيان بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A ويساعد في تجديد خلايا البشرة وحمايتها من التشقق والجفاف.

الأفوكادو: يحتوي على الدهون الصحية وفيتامين E، التي تعزز ترطيب البشرة وتحميها من الجفاف والبرد.



ثالثًا: المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على دهون صحية وأحماض دهنية أساسية مثل أوميغا 3 و6، التي تساعد على تقوية حاجز البشرة الطبيعي ومنع فقدان الرطوبة. من أبرزها:

الجوز واللوز والكاجو: غنية بالدهون الصحية وفيتامين E.

بذور الشيا والكتان: تحتوي على أحماض دهنية أوميغا 3 التي تحارب الالتهابات وتحافظ على ترطيب البشرة.



رابعًا: البروتينات الصحية

تناول البروتينات يساعد على تجديد خلايا البشرة وإصلاح الأنسجة المتضررة بسبب البرد.

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة تحتوي على أوميغا 3، التي تقلل التهيج وتحافظ على رطوبة البشرة.

البيض واللبن: مصدر غني بالبروتينات الضرورية لبناء خلايا جلد صحية ومتجددة.



خامسًا: الدهون الصحية والزيوت النباتية

الدهون الصحية تلعب دورًا كبيرًا في حماية البشرة من الجفاف الناتج عن الطقس البارد:

زيت الزيتون وزيت الأفوكادو: يمكن إضافتها للطعام أو السلطات لتعزيز الترطيب الداخلي للبشرة.

زبدة الشيا أو المكسرات المحمصة: تحتوي على فيتامينات تعمل على تغذية البشرة وحمايتها.

مشروبات لبشرة صحية



نصائح إضافية للحفاظ على بشرة صحية بعد التعرض للبرد

شرب الماء بانتظام طوال اليوم، وليس فقط عند الشعور بالعطش، لأن الجفاف يؤثر على مرونة البشرة.

تجنب الإفراط في المشروبات المنبهة مثل القهوة، لأنها قد تزيد فقدان الرطوبة.

الحرص على تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة لتقليل الضرر الناتج عن تقلبات الطقس والتلوث.

البروتينات الصحية، والدهون المفيدة، كلها خطوات أساسية لتغذية البشرة من الداخل وحمايتها من الجفاف والتهيج الناتج عن تغير درجات الحرارة.

تجنب لمس البشرة بأيدي باردة أو فركها بعنف، لأن ذلك يزيد من التهيج.

ارتداء ملابس قطنية أو صوفية ناعمة على الوجه والرقبة عند التعرض للبرد، لتقليل فقدان الحرارة والتأثير المباشر للبرودة على البشرة.

الحرص على ترطيب الشفاه والعينين باستخدام بلسم الشفاه وكريم مرطب للعينين.

اتباع هذه النصائح والاهتمام بهذه التفاصيل يجعل البشرة أكثر مقاومة لتقلبات الطقس، ويجعلها تبدو ناعمة، منتعشة، ومشرقة مهما كان الجو بالخارج.

