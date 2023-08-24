احصلى على شفاة وخدود وردية بمكونين اثنين فقط

ترطيب وتوريد الشفاة من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا لأنها تضفى لمسة جمالية على مظهر الوجه، وبالتالى تهتم الفتيات كثيرا بالعناية بها.

والحفاظ على مظهر السفارة لا يأتى إلا من الترطيب المستمر لها وعمل الوصفات الطبيعية التى تجعل مظهرها مميز.

وصفة طبيعية لتوريد الشفاة والخدود

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتوريد الشفايف والخدود بشكل طبيعي.

المكونات:-

2 ملعقة جل بذور الكتان

2 ملعقة منقوع الكركدية

الطريقة:-

نحضر جل بذور الكتان ونضعه فى بولة عميقة.

ثم ننقع زهرات الكركدية فى الماء وننتظر حتى يتغير لون الماء ويصبح أحمر داكن ثم نأخذ بعدها 2 ملعقة من منقوع الكركدية.

نخلط جل بذور الكتان جيدا مع منقوع الكركدية جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نصب الخليط فى زجاج بخاخ ونحفظه بالثلاجة.

نرش الخليط يوميا على الشفاة والخدود ونتركها لمدة ساعة ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لتوريد الشفايف والخدود، فيتو

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعية التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.