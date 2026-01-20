الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

الصحة: انخفاض وفيات مرضى السكري 13% وخطة للتوسع في تصنيع الإنسولين محليًا

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما»؛ لبحث آليات التعاون المشترك في مجال تصنيع الإنسولين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية والاستراتيجية داخل مصر.

الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف رعاية مرضى السكري

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف رعاية مرضى السكري كأحد أولويات الصحة العامة، مشيرًا إلى ما تحقق من تقدم ملموس في هذا المجال، حيث انخفضت معدلات الوفاة بين المرضى بنسبة 13٪ خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تحسنًا في إتاحة العلاج وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الوزير أن التوسع في التصنيع المحلي للإنسولين يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة هذه النتائج الإيجابية، من خلال توفير الأدوية الحيوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، والحد من الاعتماد على الاستيراد، بما يُعزز الأمن الدوائي ويقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن الاجتماع ناقش تفعيل التعاون مع «جيبتو فارما»، حيث تم استعراض العقود القائمة بين الجانبين لإنتاج الإنسولين وفق أحدث المعايير العالمية للممارسات التصنيعية الجيدة.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى آليات نقل التكنولوجيا المتقدمة وبناء القدرات الفنية والبشرية، بما يضمن سد احتياجات السوق المحلية من الإنسولين، ويفتح آفاقًا للتصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في استقرار سلاسل الإمداد الدوائي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الدواء.

ندوة بإعلام طنطا تناقش المشكلة السكانية وآثارها السلبية على الصحة والمجتمع

وزير الصحة يتابع آخر مستجدات تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية»

حضر الاجتماع من الجانب الحكومي الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة للصيدلة.

الجريدة الرسمية