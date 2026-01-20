الصحة: مصر الأولى عالميًا فى معدلات الولادة القيصرية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الولادة القيصرية في مصر وصل إلى 72- 80%، مقارنةً بالتوصيات العالمية التي تتراوح بين 15 و20%، ما يجعل مصر الأولى عالميًا في هذا المجال.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار،إن هذه النسب المرتفعة لا تُعزى للأسباب الطبية فقط، بل تتداخل معها أسباب ثقافية واجتماعية مرتبطة بالوعي الجمعي للمواطنين.

وأضاف أنّ الولادة القيصرية عملية جراحية تدخل على خلاف الطبيعة الأصلية للولادة، ويجب اللجوء إليها فقط عند وجود مبررات طبية واضحة، مؤكدا أن التدخل غير المبرر قد يؤدي إلى أضرار صحية كبيرة للأم، منها زيادة معدلات النزيف بمعدل ثلاثة أضعاف عن الولادة الطبيعية، واحتمالية العدوى، وتأخر الشفاء، وصعوبة الرضاعة الطبيعية، ومضاعفات الحمل المستقبلية مثل المشيمة الملتصقة.

وأشار عبدالغفار إلى تأثير الولادة القيصرية على الجنين، موضحًا أن التدخل الجراحي يزيد خطر المشاكل التنفسية، ودخول الحضانات، والتأثير على "الميكروبيوم" المعوي، ويزيد احتمالات الإصابة بالربو والحساسية والتوحد في مراحل الطفولة.

وأكد عبد الغفار أن الوزارة بدأت حملة إعلامية لتوعية المجتمع بأخطار الولادات القيصرية غير المبررة، باستخدام كافة الوسائل الإعلامية والدرامية والفيلمية، بهدف حماية الصحة العامة للأمهات والأجنة والحد من اللجوء غير الضروري للتدخلات الجراحية.

وكانت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، قد أكدت أن الحملة القومية «بداية آمنة» تهدف لتشجيع الولادة الطبيعية وخفض الولادات القيصرية غير الضرورية، مع تحسين خدمات صحة الأم والطفل، خاصة في القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

