18 حجم الخط

قال الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، إن هناك دورا كبيرا للجامعة في المشروعات القومية، خاصة المتحف المصري الكبير.

وأضاف خلال احتفالية جامعة عين شمس، أن الجامعة شاركت بعلمائها وخبرائها في مشروعات قومية وحضارية، مؤكدا أن دور الجامعة يمتد ليشمل خدمة المجتمع والمشاركة في المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعي مستقبلا لتعزيز العلم والمعرفة في خدمة الوطن.

رئيس جامعة عين شمس العلم هو الركيزة الأولى للتقدم

خلال الاحتفالية أعرب الدكتور محمد ضياء زين العالمين، رئيس جامعة عن شمس عن فخره واعتزازه بالإسهامات التي قدمها أبناء الجامعة في هذا المشروع القومي الفريد، مؤكدا أن الاحتفالية لا تقتصر على كونها فعالية علمية أو الثقافية، بل بعد توليها المسيرة وطنية شاركت فيها جامعة عين شمس بعلمائها وخيراتها في واحد من أعظم المشروعات الحضارية في تاريخ مصر الحديث.

وأكد رئيس الجامعة أن المتحف المصري الكبير لا يجدد عظمة الماضي فحسب، بل يعكس قدرة الحاضر على البناء، ورؤية المستقبل، مشددا على أن جامعة عين شمس كانت - ولا تزال - شريكا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية تؤمن بأن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع والمشاركة المباشرة في المشروعات القومية الكبرى.

انطلقت منذ قليل، احتفالية جامعة عين شمس – قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعنوان: «جامعة عين شمس ريادة وطنية تصنع المستقبل… المتحف المصري الكبير دور محوري وإسهامات ممتدة»، وذلك بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير

وتتضمن الاحتفالية عروضًا تقديمية لعدد من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ممن شاركوا في أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير، وأسهموا في تنفيذ واحدة من أدق وأكبر العمليات الهندسية لنقل الآثار، وعلى رأسها نقل تمثال رمسيس الثاني وعدد من القطع الأثرية الضخمة.

ويشارك في الاحتفالية المتحدثين:

الدكتور ياسر منصور، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المعمارية، والمنسق العام لمشروع المتحف المصري الكبير (2000–2010)، الدكتور فتح الله النحاس، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية، الدكتور مصطفى رستم، أستاذ هندسة التصميم والإنتاج، الدكتور تامر النادي، أستاذ هندسة التصميم والإنتاج والتصميم الصوتي والاهتزازي، الدكتور تامر رضوان، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الإنشائية، الدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية – خواص المادة.

كما تتضمن الاحتفالية عرضًا تفصيليًا لفكرة وسيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، يقدمه الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، وأستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة عين شمس، مستعرضًا الرؤية المتحفية وأبعادها الحضارية والثقافية.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على الدور المحوري لجامعة عين شمس كصرح وطني رائد، يسهم بعلمه وخبراته في دعم مسيرة التنمية وبناء المستقبل، من خلال المشاركة الفاعلة في أعظم المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.