الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل حول حوكمة البرامج البينية

المجلس الاعلي للجامعات
المجلس الاعلي للجامعات
18 حجم الخط

عقد المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول حوكمة البرامج البينية، بمشاركة الأستاذة الدكتورة هيلين تشين، وذلك في إطار مشروع فولبرايت لتطوير البرامج البينية، وبالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة فولبرايت في مصر.

وذلك تحت رعاية  الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس.

جاءت الورشة في إطار استراتيجية المجلس الأعلى للجامعات الرامية إلى تطوير منظومة البرامج والدراسات البينية، وتعزيز جودتها واستدامتها، وضمان توافقها مع المستجدات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، مع الاستفادة من الخبرات والنماذج الدولية الرائدة في هذا المجال.

وضع هياكل حوكمة واضحة للبرامج البينية

أدار الورشة الدكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين لجنة قطاع الدراسات البينية، بمشاركة الدكتورة غادة أحمد عبد الباري عبد الرحمن، عضو لجنة قطاع الدراسات البينية، وبحضور مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات. وتناول النقاش أهمية وضع هياكل حوكمة واضحة للبرامج البينية، وتطبيق آليات تقييم حديثة تشمل تقييم الأداء الأكاديمي ومخرجات التعلم، مع التركيز على تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب وبناء قدراتهم المستقبلية.

كما ناقش المشاركون ضرورة تعيين مدير برنامج متخصص لإدارة البرامج البينية والتنسيق بين الكليات المختلفة، إلى جانب استعراض نماذج المشاركة الأكاديمية، وآليات تحفيز أعضاء هيئة التدريس، وربط البرامج ببيانات سوق العمل والمجالس الاستشارية الصناعية.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن البرامج البينية تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي في مصر، شريطة تبني نهج مؤسسي قائم على التخطيط الرشيد، والحوكمة الفعّالة، والمرونة، وربط المخرجات التعليمية باحتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات البرامج البينية تطوير التعليم العالي التعلم الذاتي الاعلى للجامعات أمين المجلس الأعلى للجامعات هيئة فولبرايت

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تستعرض إسهاماتها في أعمال إنشاء المتحف الكبير

شروط الترشح لجائزة اليونسكو – الشارقة للثقافة العربية 2026

بمشاركة 25 خبيرًا عالميًا، انطلاق المؤتمر الدولي لأمراض العيون بالقاهرة غدا

عوامل تساهم في رفع سعر تذاكر الطيران

إنطلاق فعاليات مبادرة «منحة علماء المستقبل» بحضور رئيس الوزراء بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة: منحة علماء المستقبل تهدف لإعداد كوادر قادرة على المنافسة

أيمن عاشور يشارك في فعاليات الحوار الإقليمي حول التعليم العابر للحدود

مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي يجتمع لبحث خطط الإنتاج وتطوير المنظومة البحثية
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" خطأ ومشكلة مصر في حجم الإيرادات

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

أولى المفاجآت، الجزائر تخسر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية لليد

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

محمد عبد الجليل يكتب: دماغ شيطان.. سقف الكوبري "بيمطّر" حشيش! تجار "الكيف" حفروا الخرسانة وعملوا دولاب للمخدرات.. والأمن يفك شفرة "أغرب مخبأ" للصنف!

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

بدون راحة، بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة بطل المغرب في دوري أبطال أفريقيا (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية