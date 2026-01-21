الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل حول حوكمة البرامج البينية

18 حجم الخط

عقد المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول حوكمة البرامج البينية، بمشاركة الأستاذة الدكتورة هيلين تشين، وذلك في إطار مشروع فولبرايت لتطوير البرامج البينية، وبالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة فولبرايت في مصر.

وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس.

جاءت الورشة في إطار استراتيجية المجلس الأعلى للجامعات الرامية إلى تطوير منظومة البرامج والدراسات البينية، وتعزيز جودتها واستدامتها، وضمان توافقها مع المستجدات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، مع الاستفادة من الخبرات والنماذج الدولية الرائدة في هذا المجال.

وضع هياكل حوكمة واضحة للبرامج البينية

أدار الورشة الدكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين لجنة قطاع الدراسات البينية، بمشاركة الدكتورة غادة أحمد عبد الباري عبد الرحمن، عضو لجنة قطاع الدراسات البينية، وبحضور مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات. وتناول النقاش أهمية وضع هياكل حوكمة واضحة للبرامج البينية، وتطبيق آليات تقييم حديثة تشمل تقييم الأداء الأكاديمي ومخرجات التعلم، مع التركيز على تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب وبناء قدراتهم المستقبلية.

كما ناقش المشاركون ضرورة تعيين مدير برنامج متخصص لإدارة البرامج البينية والتنسيق بين الكليات المختلفة، إلى جانب استعراض نماذج المشاركة الأكاديمية، وآليات تحفيز أعضاء هيئة التدريس، وربط البرامج ببيانات سوق العمل والمجالس الاستشارية الصناعية.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن البرامج البينية تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي في مصر، شريطة تبني نهج مؤسسي قائم على التخطيط الرشيد، والحوكمة الفعّالة، والمرونة، وربط المخرجات التعليمية باحتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.

