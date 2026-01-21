شروط الترشح لجائزة اليونسكو – الشارقة للثقافة العربية 2026

18 حجم الخط

أعلنت جامعة عين شمس، عن فتح باب الترشح لـ جائزة اليونسكو – الشارقة للثقافة العربية في دورتها الحادية والعشرين لعام 2026، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تحت رعاية الدكتورة أمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي إطار دعم الجامعة المستمر للثقافة العربية وتعزيز الإبداع والحوار الثقافي.



وتُمنح الجائزة سنويًا تقديرًا للجهود المتميزة في خدمة الثقافة العربية وصون التراث الثقافي العربي المادي وغير المادي.

تهدف الجائزة إلى:

• تكريم شخصية ثقافية من دولة عربية وأخرى من دولة غير عربية.

• دعم الأعمال الفكرية أو الفنية أو الترويجية التي أسهمت في تنمية الثقافة العربية ونشرها عالميًا.

• تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، وإبراز قيم التنوع الثقافي والاحترام المتبادل.



يشترط في المرشحين ما يلي:

• أن يكونوا أفرادًا أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية ذات إسهام بارز في تطوير ونشر الثقافة العربية.

• أن يتمتعوا بسمعة دولية متميزة وأعمال ممتدة لسنوات.

• أن يكون لهم دور فعّال في تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.



وتشمل معايير الاختيار:

• الابتكار والإبداع.

• الإسهام في البحث الثقافي وتشجيع قيم المجتمع، خاصة في مجالي المرأة والشباب.

• المساهمة في تنمية وصون التراث الثقافي العربي.

• إبراز الوحدة في التنوع الخلّاق للبشرية.

• دعم الحوار بين الثقافات والحضارات واحترام الآخر.



تُقدَّم الترشيحات من خلال:

• حكومات الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو،

• أو المنظمات غير الحكومية التي تربطها علاقات رسمية مع اليونسكو.



الموعد النهائي للتقديم

حددت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو يوم 15 فبراير 2026 كآخر موعد لتلقي الترشيحات على المستوى الوطني، لإتاحة الفرصة لإجراء التقييم اللازم.

للمزيد من المعلومات حول شروط الترشح ونماذج التقديم، يرجى زيارة الضغط هنا

