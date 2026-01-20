الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة: منحة علماء المستقبل تهدف لإعداد كوادر قادرة على المنافسة

منحة علماء المستقبل
منحة علماء المستقبل
18 حجم الخط

قال الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، إن منحة علماء المستقبل، لرعاية المتفوقين مسئولية جماعية.

وأضاف خلال انطلاق فعاليات مؤتمر منحة علماء المستقبل بجامعة القاهرة، أن دعم الطلاب المتميزين ضرورة وطنية، ومسئولية مشتركة بين كل أجهزة الدولة والمجتمع.

وتابع إن منحة علماء المستقبل مبادرة وطنية رائدة، تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على المنافسة وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، بالشراكة بين أجهزة الدولة والجامعات لدعم الطلاب المتميزين.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بـ جامعة القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور ورؤساء الجامعات.

وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، ودعم الطلاب المتفوقين علميًا في مختلف التخصصات داخل الجامعات المصرية، بما يسهم في تنمية قدراتهم الأكاديمية والبحثية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام الفعّال في خطط التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

كل ما تريد معرفته عن منحة علماء المستقبل 

ومن المقرر أن تستهدف «منحة علماء المستقبل» الطلاب المتميزين دراسيًا، من خلال تقديم حزمة من برامج الدعم العلمي والتدريبي، وإتاحة فرص تعليمية وبحثية متقدمة، بما يساعدهم على صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على الإبداع والتفكير العلمي، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

ويشهد إطلاق المبادرة حضور عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات، ومسؤولي الجهات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء، حيث يتم استعراض أهداف المبادرة ومحاورها الرئيسية، وآليات اختيار الطلاب المستفيدين، وخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد إطلاق هذه المبادرة حرص الدولة على دعم المتفوقين والنوابغ من أبناء الجامعات المصرية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على التميز، بما يعزز من دور الجامعات في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل والمشاركة بفاعلية في مسيرة التقدم.

كما تستهدف المبادرة تعزيز ثقافة التميز والبحث العلمي داخل الجامعات المصرية، من خلال تشجيع الطلاب على الانخراط في المشروعات البحثية والتطبيقية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب التطورات العلمية العالمية، ويسهم في تحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات المجتمع.

وتأتي «منحة علماء المستقبل» ضمن حزمة من المبادرات الوطنية التي تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية، حيث تعكس رؤية الدولة في إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا، ودعم مسيرة التقدم العلمي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم والبحث العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منحة علماء المستقبل الاستثمار فى العنصر البشري البحث العلمي التعليم الجامعي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة السيدة انتصار السيسي الطلاب المتميزين الطلاب المتفوقين

مواد متعلقة

أيمن عاشور يشارك في فعاليات الحوار الإقليمي حول التعليم العابر للحدود

مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي يجتمع لبحث خطط الإنتاج وتطوير المنظومة البحثية

"تطوير التعليم بالوزراء" يطلق مبادرة "شتاء رقمي" لتمكين شباب مصر

تطوير التعليم بالوزراء يطلق مقررات متكاملة لإتقان اللغة الإنجليزية

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد "Exeter" البريطانية لبحث تعزيز التعاون

جامعتا عين شمس و"Essex" البريطانية يبحثان تعزيز الشراكة الأكاديمية

عين شمس الأهلية تعزز التعاون الأكاديمي الدولي مع جامعة ولاية نورث كارولاينا

المرصد المجتمعي بعين شمس يبدأ رحلته لخدمة المجتمع برؤية متطورة
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إنطلاق فعاليات مبادرة «منحة علماء المستقبل» بحضور رئيس الوزراء بجامعة القاهرة

بيراميدز ينهي اتفاقه مع الزمالك على ضم ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف

وزير التموين يبحث مع نواب البرلمان الطلبات المقدمة من المواطنين

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية