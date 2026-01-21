الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

جامعة عين شمس تستعرض إسهاماتها في أعمال إنشاء المتحف الكبير

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
تنظم جامعة عين شمس – قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية كبرى بعنوان: «جامعة عين شمس ريادة وطنية تصنع المستقبل… المتحف المصري الكبير دور محوري وإسهامات ممتدة»، وذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير

وتتضمن الاحتفالية عروضًا تقديمية لعدد من أساتذة  كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ممن شاركوا في أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير، وأسهموا في تنفيذ واحدة من أدق وأكبر العمليات الهندسية لنقل الآثار، وعلى رأسها نقل تمثال رمسيس الثاني وعدد من القطع الأثرية الضخمة.

ويشارك في الاحتفالية المتحدثين:

الدكتور ياسر منصور، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المعمارية، والمنسق العام لمشروع المتحف المصري الكبير (2000–2010)، الدكتور فتح الله النحاس، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية، الدكتور مصطفى رستم، أستاذ هندسة التصميم والإنتاج، الدكتور تامر النادي، أستاذ هندسة التصميم والإنتاج والتصميم الصوتي والاهتزازي، الدكتور تامر رضوان، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الإنشائية، الدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية – خواص المادة.

كما تتضمن الاحتفالية عرضًا تفصيليًا لفكرة وسيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، يقدمه الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، وأستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة عين شمس، مستعرضًا الرؤية المتحفية وأبعادها الحضارية والثقافية.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على الدور المحوري لجامعة عين شمس كصرح وطني رائد، يسهم بعلمه وخبراته في دعم مسيرة التنمية وبناء المستقبل، من خلال المشاركة الفاعلة في أعظم المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية.

