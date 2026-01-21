18 حجم الخط

شنت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة للمرور والمتابعة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مركز الخانكة، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذ حملات مستمرة ومكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية

وجاءت الحملة بالتنسيق مع لجنة ضمت الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة مديرية البيطري بالقليوبية، وأطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم الدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن الشعراوي، والدكتور محمد رفعت، وبالاشتراك مع خالد منصور مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك بالقليوبية، وإدارة تموين مدينة الخانكة.

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وبانيه دواجن منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى دواجن متغيرة في خواصها ومجهولة المصدر، بإجمالي مضبوطات بلغ 9 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

