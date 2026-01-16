الجمعة 16 يناير 2026
محافظات

حريق عقار سكني مكون من 5 طوابق بالقليوبية

حريق بمنطقة السلام
حريق بمنطقة السلام الخانكة، القليوبية
اندلع حريق، منذ قليل، داخل عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق بمنطقة طلعة المرج في اتجاه السلام – الخانكة بمحافظة القليوبية. 

حريق داخل عقار سكني  مكون من 5 طوابق بالقليوبية 

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا بنشوب حريق داخل عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق بمنطقة طلعة المرج في اتجاه السلام – الخانكة بـمحافظة القليوبية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ سيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من فرض كردون أمني بمحيط العقار للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق العليا أو العقارات المجاورة.

نشب في الطابق الأرضي.. تفاصيل حريق بعقار سكني بالقليوبية 

وأفادت مصادر مطلعة أن الحريق نشب في الطابق الأرضي من العقار، وجارٍ التعامل معه من قبل قوات الإطفاء، مع استمرار أعمال التبريد والفحص للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وأكدت الحماية المدنية بالقليوبية  ذاتها أنه لا توجد إصابات أو وفيات حتى الآن، كما لم يتم تسجيل أي حالات اختناق بين السكان، في الوقت الذي جرى فيه إخلاء محيط الحريق كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف، فيما يجري حصر الخسائر المادية، وبدء الفحص لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء من أعمال السيطرة والتأمين.

حريق بمنطقة السلام الخانكة، القليوبية 
حريق بمنطقة السلام الخانكة، القليوبية 
حريق بمنطقة السلام الخانكة، القليوبية 
حريق بمنطقة السلام الخانكة، القليوبية 
حريق بمنطقة السلام الخانكة، القليوبية 
حريق بمنطقة السلام الخانكة، القليوبية 

