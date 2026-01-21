تعليم القليوبية: استبعاد رئيس لجنة ومراقب بعد رصد تصوير امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة مصطفي عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم في مادتي العلوم والكمبيوتر اليوم انتهت بانتظام ودون أية معوقات، ولم ترد أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، كما لم تُسجل أي صعوبة في مستوى الامتحانات.



أوضح بيان مديرية تعليم القليوبية أن امتحانات الإعدادية اليوم أنه جري استبعاد رئيس لجنه ومراقب اللجنة بالخصوص اثر رصد ورقه اسئله تم تداولها وتصويرها من اللجنة وذلك في تمام الساعه 10:45 ص بعد بدء الامتحان ساعتين الأربع من بدء الامتحان في الفتره الاولى لماده العلوم وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه.

أضاف بيان المديرية أن امتحانات الإعدادية اليوم شهدت أيضا رصد ورقة إجابة لمادة العلوم مكتوبة بخط اليد في تمام الساعة 8:50 صباحًا، وبعرضها على الموجه العام للمادة أفاد بأن بعض الإجابات تخص المادة كونها من نماذج تقييمات الوزارة، بينما البعض الآخر لا يمت للمادة بصلة.

كما تم رصد ورقة إجابة لمادة الحاسب الآلي مكتوبة بخط اليد في تمام الساعة 11:18 صباحًا، بل بدء الامتحان وبعرضها على الموجه العام أفاد بأن بعض الإجابات صحيحة وتتعلق بالمادة، والبعض الآخر عشوائي وغير مرتبط بالمحتوى العلمي.

أضاف البيان انه تابعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم أعمال امتحانات مادتي العلوم والحاسب الآلي بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة حيث تقدم لأداء الامتحانات اليوم عدد 119,61 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية على مستوى محافظة القليوبية.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية بالمديرية، من خلال المتابعة اللحظية لسير الامتحانات،انه

تم التأكد من نظافة وتعقيم وتأمين اللجان بالكامل قبل دخول الطلاب ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد الرسمية المحددة، واستلامها بسهولة ويسر وتم الانتهاء من توزيع أوراق الأسئلة قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ ووفق التعليمات المنظمة.

أشار البيان أنه بدأت امتحانات مادة العلوم في تمام الساعة 9:00 صباحًا، وجاءت الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، ولم تُرصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان حيث انتهى امتحان مادة العلوم في تمام الساعة 11:00 صباحًا، وتم تجميع أوراق الإجابة وإرسالها إلى كنترول الشهادة الإعدادية، تمهيدًا لتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة تحت حراسة شرطية مشددة.

فيما بدأت امتحانات مادة الحاسب الآلي في تمام الساعة 11:30 صباحًا، وانتهت في الساعة 12:30 ظهرًا، وجارٍ تجهيز أوراق الإجابة وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة بالحراسة الشرطية اللازمة

