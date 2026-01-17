مدير تعليم الإسكندرية: امتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق دون شكاوى

18 حجم الخط

أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 /2026 لـ الشهادة الإعدادية وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ، دون حدوث أية معوقات.

وأوضح أبوزيد انتظام العملية الامتحانية أمام 333 لجنة امتحانية بهدوء واستقرار، في بيئة آمنة وملائمة للطلاب، مع الالتزام التام من الملاحظين ورؤساء اللجان.

وأشار إلى انضباط الطلاب، مشيدًا بالمتابعة الميدانية لسير الامتحانات في عدد من مدارس المحافظة، وتوفير الأثاث اللازم، وكافة أوراق الامتحانات والخامات المطلوبة، بالإضافة إلى وجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن واضحة.

كما شدد أبوزيد على الالتزام الكامل بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه أي مخالفة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، مؤكدًا توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

تجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.