يوم الوفاء بنقابة الصحفيين بالإسكندرية يكرم أسر وأسماء الصحفيين الراحلين

نظم مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي يوم الوفاء، لتكريم أسماء الزملاء الراحلين أعضاء النقابة خلال الفترة الماضية، تقديرًا لعطائهم المهني والإنساني، وبحضور أسرهم ومجلس النقابة.

وجاءت أسماء الزملاء الراحلين كالتالي:

كمال عوض، مدير تحرير جريدة المساء

ناصر جويدة، نائب رئيس تحرير الأهرام

محمد السيد، مدير تحرير جريدة المساء

محمد أبو ذكري، مدير تحرير الأخبار

مروة سعيد، الصحفية بجريدة الفتح

محمد عبد الرحمن، الصحفي بجريدة الأمة

حسن أبو شقرة، مدير مكتب جريدة الميدان

ماجد محمد، مدير تحرير جريدة الوفد

إبراهيم رضوان، نائب رئيس تحرير أكتوبر

أحمد إسماعيل، الصحفي بجريدة السوق العربية

عجمي إبراهيم، الصحفي بجريدة الجمهورية

وحضر عدد كبير من أسر وأصدقاء الزملاء الراحلين الحفل وجري تكريمهم، وسط كلمات تؤكد علي أن نقابة الصحفيين هي بيت الصحفيين واسرهم ومفتوحه لهم.

