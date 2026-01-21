الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

آيركايرو للطيران تعتذر عن تأخر رحلة السعودية: عطل فني السبب

آيركايرو للطيران
آيركايرو للطيران
تقدمت شركة آير كايرو للطيران بالاعتذار للمسافرين على متن رحلتها رقم SM451 المتجهة من مطار الإسكندرية الدولي إلى مطار جدة الدولي. 

تأخر إقلاع رحلة شركة آيركايرو بمطار برج العرب 

وأكدت شركة آير كايرو للطيران في بيان، أن التأخير الذي وقع برحلة رقم SM451 المتجهة من الإسكندرية إلى جدة فجر اليوم جاء نتيجة عطل فني طارئ استلزم إجراء الفحوصات والإصلاحات اللازمة، وذلك في إطار حرص آيركايرو الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، والتي تأتي في مقدمة أولوياتها ولا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف.

وأوضحت الشركة أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل مدة التأخير، وتقديم أوجه الرعاية الممكنة للركاب، مع العمل على سرعة استكمال الرحلة في أقرب وقت ممكن بعد التأكد من الجاهزية الفنية الكاملة للطائرة.

وجددت الشركة اعتذارها عن أي إزعاج قد يترتب على هذا التأخير، مثمنة تفهم للمسافرين، ومؤكدة التزامها الدائم بتقديم أفضل مستويات السلامة والأمان.

معاناة المسافرين بمطار الاسكندرية الدولي بسبب تأخر إقلاع الطائرة 

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا عدد من مقاطع الفيديو التي توضح معاناة الركاب التي تعرضوا لها نتيجة تأخر إقلاع رحلتهم المتجهة الي مطار جده الدولي بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة خاصة بعد وجودهم في المطار بملابس الإحرام وعدم وجود وسائل إقامة مناسبة وذلك في ظل الانخفاض الكبير في درجات الحرارة. 

