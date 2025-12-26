ضبط تشكيل عصابي بحوزته 11.5 كيلو جرام من بودر الحشيش بمطار القاهرة

18 حجم الخط

نجحت سلطات الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى في ضبط تشكيل مكون من أربعة ركاب مصريين وبحوزتهم ما يقارب 11.5 كيلو جرام من مادة بودر الحشيش المصنع، ليصل الإجمالي ما تم ضبطه خلال شهر ما يقارب 36.5 كيلو جرام من المخدرات المتنوعة.

إجراءات ضبط تشكيل عصابي تخصص في المواد المخدرة

وجاءت الواقعة الأخيرة في مبني الركاب رقم ٢ بقيادة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك مبني رقم 2، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، حيث استوقف هيثم الدمرداش رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب كثيري التردد أثناء محاولته الخروج من اللجنة.

وقام خالد شعبان مدير إدارة الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى 2 بتكليف مينا فهيم مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، والذي تلاحظ له وجود عبوات يشتبه أن يكون بها مواد عضوية تم تكليف سامي نبيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 4 عبوات(برطمانات) بهم مواد ورديه اللون يشتبه أن تكون مواد مخدرة مع بعض المعسل.

إجراءات تعامل سلطات جمارك مطار القاهرة مع المسافرين

وفي وقت متزامن استوقفت شيماء علي رئيس القسم المعينة على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي تلاحظ لها سفره على فترات متقاربة، وقام مدير الحركة بتكليف أحمد شاكر مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عبوات يشتبه أن يكون بها مواد عضوية أيضا، تم تكليف توماس فريد مأمور الجمرك بتفتيش الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 4 عبوات(برطمانات) بهم نفس المادة مع الراكب الأول.

وبسؤال الراكبين عن ما هو موجود بالعبوات قالا إنها معسل وبفحص تليفون الراكب وتتبع باقي ركاب الرحلة تم ضبط راكبين آخرين بحوزة كل منهما عبوه (برطمان) بهما نفس المادة، والتي أفاد رجال إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة برئاسة العميد باسم حجاج بأنها مادة بودر الحشيش المخدر.



وأمر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الركاب الأربعة، وذلك بعد العرض على الدكتور أحمد سعد المدير العام والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، والذي أحال الركاب للنيابة المختصة.

وشارك في الضبط كل من علاء شحاتة نائب مدير الجمرك، وعبد الرحمن محمود إبراهيم، واحمد محمد فتحي، ونورا نعمان وحافظ منشاوي رؤساء الأقسام، والتنسيق المستمر مع رجال الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام.

