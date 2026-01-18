رحيل مرتقب، أليو ديانج يقترب من الدوري الإسباني

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي ومنتخب مالي، عرضا مغريا للانضمام لصفوف فريق جيرونا الإسباني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكشفت مصادر، أن اللاعب وافق على العرض المقدم من الفريق الإسباني، وأبلغ الأهلي رسميا برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وشارك ديانج مؤخرا مع منتخب مالي في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، وقدم أداء مميز فنيا وبدنيا.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة قيام مسئولي النادي الأهلي بحسم ملف رحيل ديانج سواء بالرفض أو قبول عرض الفريق الإسباني.

أليو ديانج ينتظم في تدريبات الأهلي

ينتظم أليو ديانج لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم الأحد بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب مشاركته في كأس أمم أفريقيا مع منتخب مالي مؤخرا.

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

