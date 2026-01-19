الإثنين 19 يناير 2026
تموين الوادي الجديد يضبط 2 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها في الأسواق

 شنت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية برئاسة إسلام الجبالي، مدير الإدارة، شملت المرور على الأسواق والمخابز وتجار التموين، وذلك في إطار الجهود المستمرة  للمديرية لتنفيذ توجيهات معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين؛ بمتابعة موقف السلع المدعمة وتشديد الرقابة علي تداولها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأعلنت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الإثنين، أن الحملة أسفرت عن ضبط 2 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة.

خطط رقابية مستمرة لمتابعة السلع

 وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

