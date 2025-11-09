الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الفيوم تضبط طن سماد زراعي محظور تداوله في الأسواق

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة من مديرية التموين تمكنت من ضبط تروسيكل محمل 20 شيكارة سماد زراعي " يوريا ـ نشادر" زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن 1000 كيلو.

تكثيف الحملات على أسواق قرى ومدن الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات مستمرة على المرق العامة وأسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة على ما يطرح من سلع للتداول، وحماية المواطنين من طرح أي سلع مجهولة المصدر أو مقلدة أو منتهية الصلاحية.

وتابع أنه شدد على إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بتكثيف الحملات على مخابز منظومة التموين والمخابز السياحية ومستودعات الدقيق، ومحطات الوقود.

التحفظ على أسطوانات بوتاجاز ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

ضبط مصنع حلويات أطفال بدون ترخيص في حملة تموينية ببني سويف

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم إلى أن جميع الحملات يشارك فيها جهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة الرقابة التموينية اسطوانات بوتاجاز التموين والتجارة الداخلية الصحة والطب البيطرى قسم مباحث التموين مستودعات الدقيق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل ينتقص ثواب صلاة الجماعة بأدائها في المنزل مع العائلة؟ الإفتاء ترد

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

تحرير 32 مخالفة للمخابز و43 الأسواق في حملة تموينية بالفيوم

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

بعد إصلاح عطل الكهرباء، عودة العمل بشكل طبيعي داخل مستشفى طامية المركزي

ضبط 8 أطنان سماد زراعي مدون عليها علامة مقلدة بالفيوم

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

ماسك: روبوت "أوبتيموس" سيحقق وفرة اقتصادية عالمية ويقضي على الفقر

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

رقص واحتفالات، أجواء مميزة قبل مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

المزيد
الجريدة الرسمية