تموين الفيوم تضبط طن سماد زراعي محظور تداوله في الأسواق

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة من مديرية التموين تمكنت من ضبط تروسيكل محمل 20 شيكارة سماد زراعي " يوريا ـ نشادر" زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن 1000 كيلو.

تكثيف الحملات على أسواق قرى ومدن الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات مستمرة على المرق العامة وأسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة على ما يطرح من سلع للتداول، وحماية المواطنين من طرح أي سلع مجهولة المصدر أو مقلدة أو منتهية الصلاحية.

وتابع أنه شدد على إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بتكثيف الحملات على مخابز منظومة التموين والمخابز السياحية ومستودعات الدقيق، ومحطات الوقود.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم إلى أن جميع الحملات يشارك فيها جهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري.

