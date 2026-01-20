الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 56 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

مضبوطات، قيتو
مضبوطات، قيتو
 قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة،  وتمكنت من تحرير 56 مخالفة تموينية متنوعة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

 وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 500 علبة سجائر مجهولة المصدر، و10 كراتين زبدة، زنة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي وزن 250  كيلو جرام  بمعمل غير مرخصة بدائرة مركز سنورس، و35 كيلو لحمة مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم، وحررت محضرين عدم إعلان عن أسعار بيع السندوتشات وحواوشى، ومحضر عدم إعلان عن أسعار الغاز، و13 محضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية الحرة.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ضبط 1.6 طن زبدة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

غلق مركزين للعلاج الطبيعي وصيدليتين في حملة مكبرة بالفيوم

 كما شدد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

الجريدة الرسمية