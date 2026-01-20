الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظ الدقهلية: تحرير 110 مخالفة تموينية في حملة تفتيشية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز.

حملات تموينية مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

تحرير 58 مخالفة في المخابز 

وتتم الحملات تحت إشراف  ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت الحملات على المخابز عن تحرير 58 مخالفة، للتأكيد على الالتزام الصارم بمعايير الإنتاج وجودة الخبز المدعم.

تحرير 40 مخالفة في الأسواق 

وبمتابعة الأسواق بالدقهلية اليومية تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، تم تحرير 40 مخالفة، في إطار تشديد الرقابة على تداول السلع وحماية حقوق المستهلكين.

تحرير 11 مخالفة متنوعة في مجال التجارة التموينية

وفي مجال التجار التموينيين، تم تحرير 11 مخالفة متنوعة، وتأكيدًا على أن منظومة الدعم تخضع لرقابة دقيقة ولن يُسمح باستغلالها بأي صورة.

وفي قطاع محطات الوقود والمواد البترولية، أسفرت عن ضبط مخالفة واحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

