أخبار مصر

الموانئ تنسق مع الأرصاد لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الحالة العامة للطقس والملاحة ببعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج، وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة  بالموانئ.

إجراءات الطوارئ بالموانئ البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على الموانئ والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

 طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء ودافئ على  شمال الصعيد

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وترتفع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ويسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء ودافئ على  شمال الصعيد، بارد  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربي

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.

 

