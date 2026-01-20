الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 19 ألف طن و1293 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (8) سفن وتم تداول (19000) طن بضائع و(1293) شاحنة و(112) سيارة.

 شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(567) شاحنة و(61) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (15000) طن بضائع و(726) شاحنة و(51) سيارة.
 

يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين PELAGOS Express والحرية بينما تغادر السفينتين Alcudia Express، Pan LiLi فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express، Pan LiLi وغادرت السفينتين PELAGOS Express والحرية. 

شهد ميناء نويبع تداول (4300) طن بضائع و(372) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، سينا،.

 وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1950 راكبا. 

 

في سياق آخر، حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من الحالة العامة للطقس والملاحة ببعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج، وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة  بالمواني.

 

إجراءات الطوارئ بالموانئ البحرية

 وشدد رئيس قطاع النقل البحري على الموانئ والهيئات التابعة للنقل البحري  بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق الموانئ وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطوط الملاحية اضطراب الملاحة البحرية استقرار الأحوال الجوية ميناء نويبع البحر الأحمر الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

بداية من الخميس تشغيل قطارات جديدة تعرف عليها

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

بورسعيد والصعيد أعلى خطوط السكك الحديدية تأخيرا

تعرف على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة أسوان، تعرف عليها

أخبار مصر اليوم: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا.. الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا.. والسكة الحديد تتخذ الإجراءات القانونية لإلغاء حجز تذاكر القطارات عبر "فوري"

السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء حجز تذاكر القطارات عبر "فوري"

استمرار تنفيذ خطط الطوارئ بالموانئ تحسبًا للتقلبات الجوية
ads

الأكثر قراءة

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والإنجليزي

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

بيان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن آخر موعد للإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

المزايا والتخصصات المطلوبة، الحكومة تعلن عن 6499 فرصة عمل جديدة في 10 محافظات

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية