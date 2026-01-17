السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن طقس غد الأحد وتحذر من نشاط للرياح على السواحل الشمالية

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية..

شديد البرودة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم السبت

برد وثلج وصقيع، طقس يناير الأكثر قسوة، درجات الحرارة تقترب من الصفر، أمطار ورياح تزيد البرودة، وشبورة كثيفة تحجب الرؤية

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.


حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  و السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

