أخبار مصر

السكة الحديد تشغل 4 قطارات مخصوصة نوم وجلوس VIP بين القاهرة وأسوان

السكك الحديدية
السكك الحديدية
أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل عدد من القطارات المخصوصة بعربات مختلطة ( نوم/ جلوس ) بين (القاهرة / الأقصر / أسوان) والعكس.

وتأتي هذا الخطوة في إطار حرص الهيئة على الاستجابة للطلب المتزايد من جمهور الركاب بالوجه القبلي وتنشيط السياحة الداخلية، وتوفير سبل الراحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
تعلن الهيئة عن تشغيل عدد 4 قطارات بعربات (نوم / جلوس VIP Premium ) كخدمة جديدة بين ( القاهرة / الأقصر / أسوان ) والعكس كالتالي:


- تشغيل قطار رقم 1090 بعربات مختلطة (نوم / جلوس VIP Premium ) يوم 1 / 2 / 2026 فقط من  محطة صعيد مصر الساعة 22.55 يصل لمحطة أسوان  الساعة  10.10 كالجدول المرفق. 
- تشغيل قطار رقم 1091 بعربات مختلطة (نوم / جلوس VIP Premium ) يومى 31 / 1 / 2026 و2 / 2 / 2026  فقط من  محطة اسوان  الساعة 16.50 يصل لمحطة صعيد مصر الساعة 4.35 كالجدول المرفق. 
- تشغيل قطار رقم 1092 بعربات مختلطة  (نوم / جلوس VIP Premium ) يوم 4  / 2 / 2026  فقط من  محطة صعيد مصر الساعة 22.55 يصل لمحطة الاقصر الساعة  07.20 كالجدول المرفق. 


والهيئة لا تتواني في سعيها لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

