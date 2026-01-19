الإثنين 19 يناير 2026
أخبار مصر

خالد عبد الغفار يبحث مع الصحة العالمية مستجدات التعاون في الاستجابة لأزمتي السودان وغزة

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار
‎ استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والوفد المرافق له، لمتابعة آخر مستجدات التعاون المشترك في دعم جهود الدولة المصرية للاستجابة لأزمتي السودان وقطاع غزة.

المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة لقطاع غزة

استعرض الاجتماع المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة لقطاع غزة، وجهود إدارة الأزمة الصحية المرتبطة بالأزمة السودانية، مع عرض الموقف الحالي للخدمات الصحية المقدمة للمتضررين من الجانبين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنشآت الطبية المصرية قدمت خدمات طبية متكاملة  للمرضى  والمصابين من قطاع غزة، بخلاف الحالات التي تم نقلها لاستكمال العلاج في دول أخرى، في إطار الدعم الصحي والإنساني المستمر الذي تقدمه مصر للأشقاء الفلسطينيين.

كما أشار العرض المقدم من منظمة الصحة العالمية إلى تقديم الخدمات الصحية للأشقاء  السودانيين الذين استقبلتهم مصر، مؤكدًا أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في استقبال النازحين جراء الأزمات في إقليم الشرق الأوسط، ما يعكس دورها الإنساني والمحوري في دعم المتضررين خلال هذه الأزمات.

دعم التحول الرقمي في الاستجابة الصحية

وأضاف المتحدث أن الجانبين ناقشا الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية، والذي شمل توفير الإمدادات الطبية، وبناء القدرات والتدريب، ودعم التحول الرقمي في الاستجابة الصحية، إلى جانب دعم المرضى في مجالات متخصصة مثل الغسيل الكلوي وزراعة الأعضاء.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز قدرة المنظومة الصحية المصرية على الاستجابة الفعالة للأزمات الإقليمية والطوارئ الإنسانية.

الصحة: تقديم 14.7 مليون خدمة بالمنشآت الطبية في الفيوم خلال 2025

وزير الصحة السوداني: الحرب دمّرت المستشفيات وأعادت الأوبئة إلى الواجهة

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لرعاية الحالات الحرجة، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وضم وفد منظمة الصحة العالمية الدكتور عمر أبو العطا مدير فريق الطوارئ، والدكتورة سلمى صديق منسقة الصحة العامة، والدكتور زكريا عبدالحميد مسئول المتابعة والتقييم.

الجريدة الرسمية