محافظ الدقهلية يشهد التشغيل الفعلي لمخبز المحافظة الكبير بالمنصورة

فاجأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من المخابز بـمدينة المنصورة، في جولة ميدانية مفاجئة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة للخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها في منظومة الخبز المدعم.

جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الدقهلية علي المخابز

وتفقد محافظ الدقهلية سير العمل داخل المخابز، واطمأن على انتظام الإنتاج، والالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، إلى جانب جودة ومواصفات الخبز المقدم للمواطنين، وعدم وجود تكدسات أو معوقات في صرف الحصص التموينية.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخبز المدعم

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخبز المدعم بجودة مناسبة، باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين اليومية.

تكثيف الرقابة الدورية والمفاجئة على المخابز

وشدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة تكثيف الرقابة الدورية والمفاجئة على المخابز، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالوزن أو الجودة أو الاشتراطات الصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بجميع مدن ومراكز المحافظة، وعلى مختلف القطاعات الخدمية، بهدف رفع مستوى الأداء، وضمان تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن الدقهلاوي.

تشغيل مخبز المحافظة الكبير بالمنصورة

كما شهد امحافظ الدقهلية، بدء التشغيل الفعلي لمخبز المحافظة بسوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المخبز يعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، أو لحين الانتهاء من حصة الدقيق المقررة، مشيرًا إلى أن الحصة اليومية للمخبز تبلغ 60 شيكارة دقيق، يتم من خلالها إنتاج نحو 39 ألفًا و600 رغيف خبز مدعم، بما يسهم في تخفيف الضغط على المخابز الأخرى وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد اللواء طارق مرزوق على أنه يُمنع نهائيًا صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع.

وخلال متابعة محافظ الدقهلية لأعمال التشغيل، كلف المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات.

خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة

وأكد محافظ الدقهلية أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وإمكانية تعميمها بمراكز المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية.

