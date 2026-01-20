محافظ الدقهلية في جولة ليلية بشوارع وسوق طلخا الحضاري

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم سوق مدينة طلخا الحضاري، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على آخر المستجدات، يرافقه إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، ونواب رئيس المدينة.

تسكين الباعة بالسوق وفقًا للجدول الزمني المحدد

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال بالسوق، وسرعة استكمال أعمال تسكين الباعة بالسوق وفقًا للجدول الزمني المحدد وتوفير الدعم اللازم لهم، ورفع كافة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين للشوارع، مشيرًا إلى أن السوق يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم حركة التجارة الداخلية.

توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن

وأكد محافظ الدقهلية أن إنشاء السوق الحضاري بطلخا، يهدف إلى توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن، بما يسهم في القضاء على الظواهر العشوائية بالشوارع الرئيسية وتسهيل حركة المرور، فضلًا عن توفير بيئة صحية تضمن سلامة تداول السلع الغذائية ومتابعة أسعارها بشكل دوري.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة انشاء منفذ لبيع اللحوم المخفضة ضد الغلاء، ومنفذ لبيع الخبز المدعم بالسوق توفيرا على المواطنين بوحود كافة السلع ومتطلبات الأسرة داخل سوق واحد يلبي احتياجات المواطنين المتنوعة ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لإنشاء أسواق حضارية

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لإنشاء أسواق حضارية في مختلف المراكز والمدن، تحقيقًا للتنمية المتكاملة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من شوارع المدينة، للوقوف على مستوى النظافة العامة وعدم وجود اشغالات بالشارع، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات والقطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.