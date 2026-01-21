الأربعاء 21 يناير 2026
موعد مباراة ليفربول ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستضيف فريق مارسيليا نظيره ليفربول، اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة السابعة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ليفربول ضد مارسيليا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ليفربول ومارسيليا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD1.

ويملك ليفربول 12 نقطة في رصيده بدوري أبطال أوروبا، بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري، ومارسيليا لديه 9 نقاط في المركز 16.

يدخل ليفربول المباراة بعد تعادله في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام خصمه بيرنلي بهدف لمثله، ويسعى فريق آرني سلوت للعودة للنتائج الإيجابية.

وأصحاب الأرض مارسيليا حققوا فوزًا عريضًا على أنجيه بالدوري الفرنسي في الجولة الماضية،  بخماسية لهدفين.

وأعلن أرني سلوت مدرب فريق ليفربول، عن قائمة فريقه لمواجهة مارسيليا المقرر لها اليوم الأربعاء بملعب "فيلودروم" ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح.

قائمة ليفربول أمام مارسيليا

وضمت قائمة ليفربول للمباراة كل من..

أليسون، جوميز، إندو، فيرجيل فان دايك، كيركيز، فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، محمد صلاح، كييزا، جونز، جاكبو، إيكيتيكي، مامارداشفيلي، روبرتسون، وودمان، فريمبونج، جرافنبيرخ، نيوني، ريـو نجوموها.

وجاء ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم كالتالي:

1.    آرسنال الإنجليزي (21 نقطة)

2.    ريال مدريد الإسباني (15 نقطة)

3.    بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة)

4.    توتنهام الإنجليزي (14 نقطة)

5.    باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة)

6.    سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة)

7.    مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة)

8.    أتالانتا الإيطالي (13 نقطة)

9.    إنتر الإيطالي (12 نقطة)

10.    أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)

11.    ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

12.    بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة)

13.    نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط)

14.    تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط)

15.    برشلونة الإسباني (10 نقاط)

16.    مارسيليا الفرنسي (9 نقاط)

17.    يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط)

18.    جلطة سراي التركي (9 نقاط)

19.    باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط)

20.    موناكو الفرنسي (9 نقاط)

21.    آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

22.    أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط)

23.    نابولي الإيطالي (8 نقاط)

24.    كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط)

25.    كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط)

26.    كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط)

27.    بودو جليمت النرويجي (6 نقاط)

28.    بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

29.    بافوس القبرصي (6 نقاط)

30.    سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط)

31.    أياكس الهولندي (6 نقاط)

32.    أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط)

33.    فرانكفورت الألماني (4 نقاط)

34.    سلافيا براج التشيكي (3 نقاط)

35.    فياريال الإسباني (نقطة واحدة)

36.    كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)

