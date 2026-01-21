مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الأربعاء 21 يناير 2026
دوري أبطال أوروبا، تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

جالاتا سراي ضد أتلتيكو مدريد - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD.

كاراباج أجدام ضد انتراخت فرانكفورت - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

يوفنتوس ضد بنفيكا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

مارسيليا ضد ليفربول - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت HD 1

تشيلسي ضد نادي بافوس - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 3 HD

بايرن ميونخ ضد سان جيلواز - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 6 HD

سلافيا براج ضد برشلونة - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 2 HD

أتالانتا ضد أتلتيك بلباو - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 7 HD

نيوكاسل ضد إيندهوفن - الساعة 10 مساء - قناة سبورت 4 HD

 

ويشارك 36 فريقًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

 

