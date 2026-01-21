18 حجم الخط

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعرف على المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء.

نصائح السكن بجوار خطوط الكهرباء

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين، للسكن بجوار خطوط الكهرباء كالتالي:

الخطوط الهوائية للجهود الفائقة 25 مترًا

- الخطوط الهوائية للجهود العالية 13 مترًا

- الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة 5 أمتار

- كابلات الجهود الفائقة والعالية 5 أمتار

- كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة متران

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للحصول على كارت شحن بديل في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعدادات الكهرباء مسبوق الدفع أو العدادات الكودية.

خطوات استخراج كارت بدل تالف للعدادات مسبوقة الدفع

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحصول علي كارت بديل العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الكودية للمستأجرين كالتالي:

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك

- تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع عليها

- تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للإطلاع

- تقديم عقد إيجار موثق عن مدة الإيجار

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

