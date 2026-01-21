الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

خطوط الكهرباء
خطوط الكهرباء
18 حجم الخط
ads

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعرف على المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء.

 نصائح السكن بجوار خطوط الكهرباء 

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين، للسكن بجوار خطوط الكهرباء كالتالي: 

 الخطوط الهوائية للجهود الفائقة 25 مترًا

- الخطوط الهوائية للجهود العالية 13 مترًا

- الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة 5 أمتار

- كابلات الجهود الفائقة والعالية 5 أمتار

- كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة متران

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للحصول على كارت شحن بديل في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعدادات الكهرباء مسبوق الدفع أو العدادات الكودية.

خطوات استخراج كارت بدل تالف للعدادات مسبوقة الدفع 

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحصول علي كارت بديل العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الكودية للمستأجرين كالتالي:
 - التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك 
- تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد 
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع عليها
- تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للإطلاع 
- تقديم عقد إيجار موثق عن مدة الإيجار 

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مرفق الكهرباء تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك المسافات الامنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء خطوط الكهرباء

مواد متعلقة

5 نصائح من الكهرباء للمستأجرين للحصول على كارت بدل تالف للعدادات

وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء بالمدن الجديدة
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

دافوس 2026، السيسي يستعرض جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

خدمات

المزيد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية