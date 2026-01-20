الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظات

منطقة القليوبية الأزهرية تقدّم العزاء في ضحايا تسريب الغاز فى بنها

منطقة القليوبية الأزهرية
منطقة القليوبية الأزهرية تقدّم العزاء في ضحايا تسريب الغاز
 قدّمت منطقة القليوبية الأزهرية واجب العزاء لأهالي قرية ميت عاصم بمدينة بنها في ضحايا حادث تسريب الغاز الأليم نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 وذلك بحضور فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والدكتورة إلهام محمد شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور شريف أبو حطب، مدير عام منطقة وعظ القليوبية الأزهرية، وفضيلة الشيخ علي عامر، مدير الدعوة بوعظ منطقة القليوبية الأزهرية، وأسماء طبل، مدير العلاقات العامة بمنطقة القليوبية الأزهرية، ولفيف من وعّاظ الأزهر الشريف بالمنطقة.

 

وخلال تقديم واجب العزاء، ألقى فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر كلمة مؤثرة، قدّم خلالها خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، مؤكدًا أن ما حدث هو قضاء الله وقدره، داعيًا أهالي الضحايا إلى الصبر والاحتساب، ومبيّنًا عِظم أجر الصابرين عند الله تعالى، مستشهدًا بقول النبي ﷺ:
«إنما الصبر عند الصدمة الأولى».


كما أكّد فضيلته أن الأزهر الشريف، بقيادته وعلمائه ووعّاظه، حاضر دائمًا بين أبناء الوطن، يواسي أحزانهم، ويقف إلى جوارهم في أوقات الشدائد والمحن، ويؤدي رسالته الدعوية والإنسانية في دعم المجتمع ونشر قيم الرحمة والتكافل.

 


وفي ختام العزاء، دعا الحاضرون الله عز وجل أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اربط على قلوب أهاليهم، واكتب لهم الأجر، واخلفهم خيرًا.

وفاة 4 أشقاء في حادث تسرب غاز بقرية ميت عاصم بمركز بنها


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا  عن وجود حالات وفاة داخل أحد المنازل بقرية ميت عاصم مركز بنها.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص، تبين وفاة أربعة أشقاء نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

 

انتقال النيابة العامة لحادث وفاة٤أشقاء في تسرب غاز ببنها 


وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل، كما جرى إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من عدم وجود خطر على المنازل المجاورة، خاصة في ظل الاشتباه بتسرب غاز من مصدر داخل المسكن.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية  التي تولت التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية بمركز بنها  تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب غاز، مع استمرار فحص الموقع لمعرفة الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوعه، وسط مطالبات بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل، حفاظًا على أرواح المواطنين.

 

