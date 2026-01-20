وكيل شباب الدقهلية يستعرض آليات عمل لجان الحكام وإجراءات قيد اللاعبين

18 حجم الخط

استقبل الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وفد منطقة الدقهلية لكرة القدم، بحضور طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، وشكري المغازي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد فتحى معاون وكيل الوزارة للشباب، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة، وذلك بمقر ديوان عام المديرية.

ضم الوفد كلا من الكابتن طارق حبيب، المدير التنفيذي لمنطقة الدقهلية لكرة القدم، والكابتن أحمد بلال، الحكم الدولي السابق ومسئول العلاقات العامة، حيث كان اللقاء فرصة لمناقشة الدور الكبير الذي تقوم به المنطقة في الإشراف على مراكز الشباب والأندية الرياضية في محافظة الدقهلية، وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة بقيد اللاعبين للموسم الرياضي الجديد.

آليات عمل لجان الحكام بالمنطقة

وخلال اللقاء، استعرض الكابتن طارق حبيب، آليات عمل لجان الحكام بالمنطقة، ودورها في متابعة وإدارة جميع البطولات التي تقام على مستوى المحافظة، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعبة، والحفاظ على مستوى المنافسة والاحترافية في مختلف الفئات العمرية.

تطوير مستوى الرياضة الشبابية

من جانبه، أكد الدكتور محمود عبد العظيم حرص مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية على دعم جميع الاتحادات والمناطق الرياضية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون المشترك بين المديرية ومنطقة الدقهلية لكرة القدم، بما يساهم في تطوير مستوى الرياضة الشبابية، وإتاحة الفرصة للموهوبين لصقل مهاراتهم وتحقيق إنجازات على المستوى المحلي والدولي.

تعزيز البرامج الرياضية وتطوير البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب

وفي ختام اللقاء، قام الكابتن طارق حبيب بتقديم نسخة من كأس العالم للدكتور محمود عبد العظيم، تقديرا لجهوده المتميزة في دعم الرياضة والشباب بالمحافظة، وإسهامه في تعزيز البرامج الرياضية وتطوير البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التعاون مع كافة الجهات الرياضية بالمحافظات، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الأنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب الرياضية والارتقاء بمستوى البطولات المحلية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وصناعة أبطال المستقبل.

