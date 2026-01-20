مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيا لعام 2026

18 حجم الخط

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية للترويج للمقصد السياحي المصري بثلاث من كبرى المدن الصينية، شملت بكين وشنغهاي وجوانزو، والتي تُعد من أهم المراكز الاقتصادية والسياحية بجمهورية الصين الشعبية.



يأتي ذلك في إطار الجهود الترويجية التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتعزيز حصة مصر من الحركة السياحية العالمية، ولاسيما من الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها السوق الصيني.

واستقطبت القافلة مشاركة واسعة من كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصيني، حيث تجاوز عدد المشاركين 150 من ممثلي صناعة السياحة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالمقصد السياحي المصري.

وخلال فعاليات القافلة، عقد الدكتور أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، عددًا من اللقاءات المهنية مع شركاء المهنة بالصين، تم خلالها بحث آليات تعزيز التعاون المشترك وزيادة معدلات التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر، ومن بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية، إلى جانب تطوير برامج سياحية تلائم اهتمامات السائح الصيني، وذلك بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها حركة الطيران المباشر بين البلدين.

كما تم استعراض المقومات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري، وما يقدمه من أنماط ومنتجات سياحية متعددة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والبيئية وغيرها، بما يلبي تطلعات مختلف الشرائح السياحية، وخاصة السائح الصيني.



مصر تفوز بلقب أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026

وخلال إحدى الفعاليات التي أُقيمت بمدينة شنغهاي، تسلّم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جائزة فوز مصر بلقب "أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026” العالمية، في إنجاز يعكس ثقة السوق الصيني في القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، ويؤكد النمو المتزايد في معدلات الطلب على زيارته خلال الفترة المقبلة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد جلسات نقاشية مع عدد من منصات الحجز الإلكتروني، بهدف تعزيز التواجد الرقمي للمقصد المصري بالسوق الصيني، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنصات الرقمية في الوصول إلى الجمهور المستهدف ودعم القرارات السياحية.

وعلى هامش القافلة، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عددًا من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الصينية، استعرض خلالها المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار وخطة الهيئة الترويجية لعام 2026، مسلطًا الضوء على التجربة السياحية المتكاملة التي يقدمها المقصد المصري، والتي تجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة والحداثة، إلى جانب إبراز الوجهات السياحية الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير، وما يشهده المقصد المصري من تطوير شامل في البنية التحتية السياحية، فضلًا عن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني.



