أخبار مصر

محافظ البنك المركزي: نولي أهمية خاصة لدعم التعليم ومنحة علماء المستقبل

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، أن منحة علماء المستقبل تستهدف بناء الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل برعاية السيدة انتصار السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

 وأشار عبد الله إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية وضرورة توحيد كامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لدعم وتنفيذ مستهدفات التنمية الوطنية.

وأضاف إن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لدعم التعليم ويؤمن بان التعليم المحرك الأساسى للتقدم لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم برنامج منحة علماء المستقبل بجهود مشتركة بيّن وزارة التعليم العالى والبنك المركزي.

وأكد محافظ البنك المركزي، أن المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية تهدف  لإتاحة الفرصة للطلاب المتفوقين غير القادرين على استكمال تعليمهم الجامعي لإعطاء أولوية لطلاب المحافظات والطلاب ذوى الهمم،

وكشف عبد الله عن تدشين صندوق منفصل لدعم المبادرة يجمع مساهمات من الجميع والقطاع الخاص ورجال الأعمال وكافة المؤسسات  وتم فتح حساب فى البنوك لجمع التبرعات ولدينا ما يكفى ونريد توسيع المبادرة لتشمل أكبر عدد من الطلاب.

وقال إن البنك المركزى ملتزم بدعم كل الطلاب المتوقف عنهم المنحة الخاصة من الوكالة الأمريكية لاستكمال دراستهم حتى التخرج، إيمانا بأهمية الاستثمار في الإنسان.

