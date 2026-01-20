18 حجم الخط

ذكرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل الدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".



ملك البحرين يقبل دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

وأضاف وزارة خارجية البحرين، في ييانها، أن قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقًا من حرصها على الدفع قدما نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن عشرين نقطة، لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت وزارة خارجية البحرين عن تقدير الملك الكبير لجهود الرئيس الأمريكي لإحلال السلام المستدام في العالم والمنطقة، معربةً عن أملها في أن يحقق مجلس السلام أهدافه المنشودة في تعزيز التعاون ودعم الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار للجميع.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو وقع على الانضمام إلى مجلس السلام بغزة بعد دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رئيس بيلاروسيا يوقع على الانضمام لمجلس السلام بغزة

وبالأمس الاثنين ذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان صادر عنها، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يرحب بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح بيلاروسيا صفة عضو مؤسس بمجلس السلام في غزة.

لوكاشينكو يرحب بدعوة ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة

وأضافت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيانها: تلقى الجانب البيلاروسي رسالة شخصية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، موجهة إلى رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو. يقترح فيها على بيلاروسيا، في سياق تسوية الوضع في غزة، أن تكون أحد الأعضاء المؤسسين "لمجلس السلام".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "هلسنجن سانومات" الفنلندية، في تقرير لها، بأن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب تلقى دعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة.

ترامب يدعو فنلندا للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

وقالت الصحيفة الفنلندية: “تلقى رئيس الجمهورية ألكسندر ستوب دعوة للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل "مجلس السلام" لغزة، ووعد بالكشف قريبا عن قائمة أعضائه.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.