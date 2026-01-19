الإثنين 19 يناير 2026
خارج الحدود

بيلاروسيا تعلق على دعوة ترامب للوكاشينكو بالمشاركة في مجلس السلام بغزة

ذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يرحب بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح بيلاروسيا صفة عضو مؤسس بمجلس السلام في غزة.

لوكاشينكو يرحب بدعوة ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة 

وأضافت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيانها: تلقى الجانب البيلاروسي رسالة شخصية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، السيد دونالد ترامب، موجهة إلى رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو. يقترح فيها  على بيلاروسيا، في سياق تسوية الوضع في غزة، أن تكون أحد الأعضاء المؤسسين "لمجلس السلام".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت صحيفة "هلسنجن سانومات" الفنلندية، في تقرير لها، بأن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب تلقى دعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة.

ترامب يدعو فنلندا للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

وقالت الصحيفة الفنلندية: “تلقى رئيس الجمهورية ألكسندر ستوب دعوة للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل "مجلس السلام" لغزة، ووعد بالكشف قريبا عن قائمة أعضائه.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.

