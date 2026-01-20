جاهزون للمساهمة، محمد بن زايد يقبل عضوية مجلس سلام ترامب

18 حجم الخط

قبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام، وفق ما أعلن عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.



رئيس الإمارات يقبل العضوية فى مجلس السلام

وأكد عبدالله بن زايد، أن قرار دولة الإمارات بقبول دعوة ترامب، يعكس أهمية المضي قدمًا في التنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكى بشأن قطاع غزة، والتي تضم عشرين نقطة، نظرًا لدورها المحوري في صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما جدد التأكيد على ثقة دولة الإمارات بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتزامه الراسخ بإحلال السلام على الصعيد العالمي، وهو ما تجسّد في رعايته للاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية.

وجدد وزير الخارجية، تأكيد جاهزية الإمارات للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف مجلس السلام، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق الازدهار للجميع.

ميثاق مجلس السلام الذي يرأسه ترامب وقيمة العضوية

وتحفظ عدد من قادة الدول على الدعوة التي وجّهها إليهم ترامب للمشاركة فيما يسمى "مجلس السلام" الذي اقترحه، على خلفية طلبه دفع مبلغ مالي ضخم للحصول على مقعد دائم.

وأُنشئ مجلس السلام في البداية بهدف الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلّا أنه وبحسب ميثاقه، سيضطلع مجلس ترامب بمهام أوسع تتمثّل في المساهمة بحل النزاعات المسلّحة في العالم.

ووفق ميثاق مجلس السلام، يتعين على كل دولة مدعوّة فى حال قبول الدعوة دفع مليار دولار لقاء الحصول على مقعد دائم فيه.

