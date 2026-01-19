الإثنين 19 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب يدعو رئيس فنلندا للانضمام لمجس السلام في غزة

ترامب
ترامب
أفادت صحيفة "هلسنجن سانومات" الفنلندية، في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب تلقى دعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة.

ترامب يدعو فنلندا للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

وقالت الصحيفة الفنلندية: “تلقى رئيس الجمهورية ألكسندر ستوب دعوة للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل "مجلس السلام" لغزة، ووعد بالكشف قريبا عن قائمة أعضائه.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.

تشكيل مجلس السلام في غزة 

وفي منتصف نوفمبر 2025، صادق مجلس الأمن الدولي على قرار أمريكي يدعم خطة ترامب الشاملة لتسوية الأوضاع في قطاع غزة، وصوت لصالحه 13 عضوا من أصل 15 في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وتقترح الخطة الأمريكية إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء مجلس السلام برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا لقوات دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

