خارج الحدود

بيلاروسيا تعلن دخول صواريخ أوريشنيك الروسية الخدمة القتالية

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بدء الخدمة القتالية للمنظومة الصاروخية الروسية الجديدة "أوريشنيك" في الأراضي البيلاروسية اعتبارا من يوم 17 ديسمبر الجاري.

وجاء ذلك في خطاب أمام الشعب والبرلمان البيلاروسي خلال اجتماع الجمعية الشعبية البيلاروسية العليا المنعقد في العاصمة مينسك، حيث قال لوكاشينكو: "تم تجهيز المواقع الأولى بالمنظومة الصاروخية 'أوريشنيك'، وهو لدينا منذ 17 ديسمبر وبدأ الخدمة القتالية".

منظومة صواريخ أوريشنيك 

ويُعد "أوريشنيك" منظومة صواريخ باليستية متوسطة المدى مجهزة برؤوس فرط صوتية غير نووية. 

وفي 21 نوفمبر من العام الماضي (2024)، أعلنت روسيا عن اختبارها الناجح لأول مرة في ظروف قتالية، حيث استُخدم لاستهداف منشأة صناعية عسكرية أوكرانية في دنيبروبيتروفسك. وقد أُشير إلى أن الضربة الجماعية بهذا النظام يمكن أن تكون مماثلة لاستخدام الأسلحة النووية من حيث التأثير.

وكان لوكاشينكو قد طلب في ديسمبر 2024 نشر أحدث الأسلحة الروسية في بيلاروس. 

وفي أوائل أغسطس من هذا العام، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الإنتاج التسلسلي للنظام، وأنه سيتم تسليمه إلى مينسك بحلول نهاية العام وقد سبق أن اختار المتخصصون مواقع تركيبه في بيلاروس.

ولفت لوكاشينكو سابقا، خلال مؤتمر مينسك الدولي للأمن الأوراسي، إلى أن نشر المنظومة "لا يحمل أي عدوانية"، وأعرب عن استعداد بيلاروس للتراجع عن خطط نشر المنظومة إذا كانت أوروبا مستعدة لاتخاذ خطوات مماثلة بالنسبة لمنظوماتها. 

