الكرملين: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة

18 حجم الخط

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين: إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة.

ترامب يعلن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إعلان أعضاء المجلس سيتم قريبًا.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن تشكيل مجلس السلام (بشأن قطاع غزة) سيتم إعلان أعضاء المجلس قريبًا".

وأضاف: "أؤكد لكم أنه أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله على الإطلاق، في أي زمان ومكان".

كما أضاف في منشور آخر "بصفتي رئيس مجلس السلام، أدعم حكومة فلسطينية تكنوقراطية جرى تعيينها حديثا، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل السامي للمجلس، لتتولى إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية".

وتابع "بدعم من مصر وتركيا وقطر، سنؤمّن اتفاق نزع سلاح شامل مع حماس، يشمل تسليم أسلحتها وتفكيك الأنفاق".

كذلك دعا ترامب حركة حماس إلى الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك إعادة جثمان الرهينة الأخير إلى إسرائيل، والمضي دون تأخير نحو نزع السلاح الكامل.

النتائج تمهد للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في القطاع

وقال: "نزع سلاح حماس سيتم بالطريقة السهلة أو الصعبة"، مشيرا إلى أن النتائج تمهد للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في القطاع.

مجلس الأمن الدولي يوافق على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة

وفي منتصف نوفمبر الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.

وصوَّت لصالح القرار 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ومن المقرر أن يضم مجلس السلام الذي سيترأسه الرئيس الأمريكي، رؤساء دول ورؤساء حكومات عربية ودولية، وستكون اللجنة المهنية الفلسطينية مسؤولة أمامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.