فنلندا تقترح عقد لقاء بين ترامب وبوتين خلال قمة العشرين

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، اقترح عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في نهاية نوفمبر الجاري على هامش قمة الـ20.

الرئيس الفنلندي يقترح عقد لقاء بين بوتين وترامب في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر

ومن جانبها ذكرت صحيفة "يل": "في افتتاح دورة الدفاع الوطني، اقترح ستوب إجراء مفاوضات جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج في نوفمبر".

كما تحدث ستوب عن الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن حلف "الناتو" يضمن الحماية النووية لفنلندا.

واتفق الرئيسان الروسي والأمريكي على الاجتماع في بودابست خلال مكالمة هاتفية في 16 أكتوبر.

وبعد أسبوع، أعلن ترامب إلغاء الاجتماع، إذ رأى أنه لن يحقق الهدف المطلوب. ومع ذلك، أضاف أنه يعتزم لقاء نظيره الروسي مستقبلا، وأنه ملتزم بتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأشار بوتين إلى أن الأحرى الحديث عن تأجيل اجتماع بودابست وليس إلغائه، وأن الولايات المتحدة هي التي كانت صاحبة المبادرة بعقد القمة. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مستقبل الاتصالات الشخصية بين زعيمي البلدين يعتمد على الجانب الأمريكي.

