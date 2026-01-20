الثلاثاء 20 يناير 2026
الزملوط يختتم جولته بالداخلة ويتفقد مشروع الاستزراع السمكي بـقرية "الموشية"

اختتم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولته التفقدية لمركز الداخلة، بتفقد سير العمل بمشروع الاستزراع السمكي بقرية الموشية، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، والمهندس محمود أبو السعود مدير عام الثروة السمكية بالمحافظة؛ لمتابعة ختام حصاد الدورة الإنتاجية الثانية تمهيدًا لطرحها بمنافذ الوحدات المحلية والأسواق.

واستعرض المحافظ مقومات المشروع المقام على مساحة 12 فدان ويضم مشروع استزراع سمكي وصوب زراعية ضمن م  بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طنًا من أسماك "البلطي" الطازجة، مشيدًا بتطبيق منظومة الزراعة التكاملية التي تعتمد على إعادة تدوير المياه لاستخدامها في ري ٥ صوب زراعية متنوعة، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.

 

دراسة رفع كفاءة طريق «الموشية – القصر» بالداخلة

وفي إطار جولاته الميدانية بمركز الداخلة لمتابعة منظومة الخدمات وتخفيف العبء عن المواطنين، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توسعات منفذ مبادرة توفير السلع الغذائية بمدينة موط، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولى رئيس المركز.

حيث أشاد بجهود القائمين على المبادرة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، في طرح السلع بتخفيضات تصل إلى 20%، موجهًا باستمرار المتابعة وضمان انتظام الخدمة واستقرار الأسعار.

وفى سياق متصل خلال جولته، وجّه المحافظ بدراسة إدراجه طريق ( الموشية / القصر )ضمن خطط الرصف الجارية لرفع كفاءة الطريق الترابي بطول 2 كم، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وربط القرى بالمحاور الرئيسية.

 

 

 

 

