إطلاق أول هاكاثون لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الرقمية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أول هاكاثون بمحافظة الوادى الجديد «الوادي الجديد يبتكر»، تحت الإشراف الأكاديمي للمعهد القومي للاتصالات NTI، بهدف تمكين الشباب والمبتكرين من أبناء المحافظة، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي ودعم جهود التنمية المستدامة بها.



أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إطلاق هاكاثون «الوادي الجديد يبتكر» يعكس اهتمام الدولة بتمكين أبناء المحافظات النائية ودعم طاقاتهم الإبداعية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية، من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار في خدمة المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن المحافظة تمتلك فرصًا واعدة في العديد من القطاعات، لاسيما الزراعة والطاقة المتجددة والسياحة، لافتا إلى أن الهاكاثون يمثل منصة مهمة لاكتشاف الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد المحلي، ومثمنًا جهود التعاون المثمر مع الوزارة لخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال الرقمية من أجل توفير فرص عمل لأبناء المحافظة تلائم وظائف المستقبل."

يأتي تنظيم هذا الهاكاثون في ضوء ما تتمتع به محافظة الوادي الجديد من مقومات جغرافية واقتصادية متميزة، تجمع بين الطابع الصحراوي والزراعي، وما تمتلكه من إمكانات واعدة في مجال الطاقة الشمسية، بما يوفر بيئة مناسبة لتطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة ذات أثر مباشر في مجالات حيوية، من بينها الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والخدمات المجتمعية، والسياحة البيئية والتراثية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى دعم الابتكار وبناء القدرات الرقمية وتحفيز ريادة الأعمال التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع محافظة الوادي الجديد،

تعزيز منظومة الابتكار وتوسيع قاعدة التمكين الرقمي للشباب

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق هاكاثون «الوادي الجديد يبتكر» يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الابتكار وتوسيع قاعدة التمكين الرقمي للشباب في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهاكاثون يمثل منصة عملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق تسهم في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق أثر مجتمعي ملموس. وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذا النوع من المبادرات إلى دعم التحول الرقمي في المحافظات، وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص، بما يساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام.

هذا ويهدف الهاكاثون إلى تحفيز الشباب على توظيف أدوات التكنولوجيا والابتكار في معالجة التحديات المحلية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الرقمية وخلق بيئة داعمة للتعاون بين المبتكرين والقطاعين العام والخاص.

تشمل مجالات المشاركة في الهاكاثون: تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية التي تعكس الهوية الثقافية والتراثية لمحافظة الوادي الجديد، إلى جانب ابتكار حلول برمجية متنوعة، تشمل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة وأنظمة الإدارة الذكية، بما يخدم احتياجات المجتمع المحلي.

ويستهدف الهاكاثون فئتين عمريتين مختلفتين، تشمل الفئة الأولى الشباب من سن 18 إلى 35 عامًا من طلاب الجامعات والخريجين، بينما تشمل الفئة الثانية النشء من سن 9 إلى 18 عامًا من طلاب المدارس، وذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر ثقافة الابتكار الرقمي في مختلف المراحل العمرية، واكتشاف المواهب التكنولوجية مبكرًا وتنمية قدراتها الرقمية.

وسوف تُمنح الفرق الفائزة جوائز مالية تقديرًا لتميزها، حيث يحصل المركز الأول على 200 ألف جنيه، والمركز الثاني على 150 ألف جنيه، والمركز الثالث على 100 ألف جنيه، وفقًا لمعايير تقييم فنية تشمل الابتكار، والأثر المجتمعي، وقابلية التطبيق، وجودة الحلول التقنية، والعمل الجماعي.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الهاكاثون بعقد ورش عمل تدريبية تحضيرية، يعقبها استقبال وتجميع الأفكار وتأهيل الفرق المتقدمة، وصولًا إلى المرحلة النهائية وحفل الختام وإعلان الفائزين، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبل. ويتولى المعهد القومي للاتصالات NTI الإشراف الأكاديمي على فعاليات الهاكاثون، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار دعم منظومة الابتكار وبناء مجتمع رقمي متكامل بمحافظة الوادي الجديد.



للاشتراك في الهاكاثون يمكن التسجيل من خلال الرابط التالى: https://newvalley-innovates.com

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.