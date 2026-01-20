الزملوط يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة موط الرسمية للغات

18 حجم الخط

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة موط الرسمية للغات المشتركة بمركز الداخلة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولى رئيس المركز، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في مستهل جولته التفقدية بالمركز.

اطمأن المحافظ على انتظام أعمال اللجان وتوفير بيئة امتحانية ترتكز على الهدوء والالتزام؛ لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواءٍ ملائمة، مُوجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المراقبين، ومؤكدًا استمرار المحافظة في دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل؛ تحفيزًا على مواصلة التفوق وحصد نتائج مُشرّفة.

وفي ذات السياق واصل الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، جولاته الميدانية بعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية داخل مدارس الداخلة، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، والتى تستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، حيث تفقد لجان مدرستى الصديق، وموط الإعدادية

وحرص على متابعة انتظام الطلاب داخل اللجان، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على مواصلة توفير الأجواء الهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحان بكل يسر وسهولة، ومنع أي مصادر إزعاج قد تؤثر على تركيز الطلاب.

كما شدد على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات غش، والالتزام بحظر استخدام الهواتف الذكية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.

