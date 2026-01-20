 الزملوط يتفقد مستشفى الداخلة الجديد ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

18 حجم الخط

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة، شملت مستشفى الداخلة الجديد ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار جولته التفقدية الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

استهل المحافظ جولته بتفقد مستشفي الداخلة الجديد، حيث اطّلع على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، موجهًا بإعداد تقرير وافٍ بالموقف الحالي، والتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة؛ تمهيدًا للتشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي.

كما شملت الجولة تفقد مركز التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تابع تجهيزات العيادات الطبية، والتعاقد على استكمال تشطيبات الطابق الثالث، إلى جانب الأعمال الجارية لإنشاء الملاعب وحمام السباحة والمسطحات الخضراء، والاستعداد لطرح مزاد علني لعدد من المحال عقب استكمال التشطيبات، موجّها بحصر حالات ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط؛ لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز في خدمة وتأهيل أصحاب الإعاقات المختلفة.

متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالداخلة

كما تفقّد محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة موط الرسمية للغات المشتركة بمركز الداخلة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولى رئيس المركز، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في مستهل جولته التفقدية بالمركز.

اطمأن الزملوط على انتظام أعمال اللجان وتوفير بيئة امتحانية ترتكز على الهدوء والالتزام؛ لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواءٍ ملائمة، مُوجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المراقبين، ومؤكدًا استمرار المحافظة في دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل؛ تحفيزًا على مواصلة التفوق وحصد نتائج مُشرّفة.

