"اليونيدو" تنظم دورة تدريبية عن الاقتصاد الدائري في تكتل التمور بالوادي الجديد

تنظم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) دورة عن الاقتصاد الدائري في تكتل التمور بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في الفترة من 17-19 /1/ 2026م بالتعاون مع وزارة الصناعة الهيئة المصرية العامة، بحضور المهندس عماد بحر وكيل مديرية الزراعة، والدكتورعبدالله عبد الحميد خبير التكتلات الصناعية اليونيدو، والمهندس تيمور مجدي إبراهيم خبير في التنمية المستدامة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، ولفيف من أصحاب المصانع ووحدات التصنيع والمزارع، وأصحاب اتخاذ القرار في المؤسسات العلمية والبحثية من مراكز البحوث.

افتتح الدورة الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، مرحبا بالجميع موضحًا الهدف من الورشة وهي التعرف علي احتياجات قطاع التمور، وذلك لتطوير وتعزيز القدرات التنافسية له، وأنه من المتوقع أن يسهم مشروع TIGARA في تحسين قدرة وكفاءة بيئة الأعمال لتنمية الشركات، وتعزيز دور التجارة والتصدير، وتحسين جودة المنتج وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وتحدث الدكتور عبدالله عبد الحميد خبير التكتلات الصناعية باليونيدو، موضحًا أن تطوير التكتلات ورفع القدرة التنافسية والوصول للتصدير من خلال تقديم المساعدة الفنية والتوجيه للجهات المعنية بالتكتلات حول كيفية تطوير خطط العمل واستغلال الكفاءات الجماعية التي تستهدف تطوير التكتلات، والوصول إلى الأسواق، وتنويع الأنشطة، والحصول على الشهادات، وتعزيز الممارسات المستدامة والاقتصاد الدائري، وأن الهدف الأساسي من التدريب اليوم بناء فهم مشترك للاقتصاد الدائري، التحديات العالمية والمحلية لـقطاع التمور، وتحليل الموارد والفقد عبر سلسلة القيمة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الورشة بدأت بتقديم التدريب والمشاركين والهدف المتوقع من الدورة ثم شرح مهندس تيمور مجدي في اليوم الأول عدة محاضرات عن الأسس والمفاهيم الاقتصاد الدائري وسلسلة قيمة التمور

التحديات العالمية والمحلية الصناعة التمور

- التحديات البيئية المياه المخلفات الزراعية

- التحديات الاقتصادية الفقد بعد الحصاد، تقلب الأسعار

- متطلبات السوق المحلي والتصدير

من النموذج الخطي إلى الاقتصاد الدائري

- النموذج الخطي في الزراعة والتصنيع الغذائي

- مفهوم الاقتصاد الدائري ومبادئه الثلاثة

- مقارنة خطي vs دائري في قطاع التمور

سلسلة قيمة نخيل التمر

- مراحل السلسلة: الزراعة - الحصاد - الفرز - التصنيع - التخزين - التسويق

- الموارد الأساسية في كل مرحلة مياه، طاقة، عمل، مواد)

تمرين جماعي تحديد الموارد والفقد

- رسم مبسط لسلسلة القيمة

- تحديد المدخلات والمخرجات

- أين نشعر بوجود فقد أو خسارة؟

